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Власти Москвы предупредили о гололедице на дорогах 1 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До конца дня на дорогах Москвы ожидается гололедица. Об этом предупреждает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«До конца дня на дорогах ожидается гололедица. Все, что на дорогах было мокрым, станет очень скользким. Будьте внимательны, держите дистанцию», — сообщили в ведомстве.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 31 декабря по 2 января в Москве продержится оттепель. Ожидается, что в эти дни температура будет на 7–8 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, 1 января и днем, и ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, в этот день заметных осадков в столице не ожидается. В субботу, 2 января, температурный режим сохранится, но осадки усилятся.

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