В Гидрометцентре спрогнозировали постепенное похолодание в Москве

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В Москве в течение первой недели нового года постепенно начнется похолодание. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный режим в течение первой недели начнет меняться. Я бы не сказал, что резко, но постепенно», — отметил Вильфанд.

По его словам, 1 января температура в Москве превышает норму на 8 градусов. В субботу, 2 января, погода существенно не изменится: ночью ожидается от 0 до минус 2, днем — от 0 до плюс 2.

С воскресенья в столичном регионе температура будет отрицательной и днем и ночью. «Со вторника уже ночные температуры будут минус 2 — минус 7, и днем — минус 3 — минус 4. Это, конечно, тоже теплая погода, она примерно на 3–4 градуса выше нормы, но это уже зимняя погода», — сказал Вильфанд.