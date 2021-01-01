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В Гидрометцентре спрогнозировали постепенное похолодание в Москве

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В Москве в течение первой недели нового года постепенно начнется похолодание. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный режим в течение первой недели начнет меняться. Я бы не сказал, что резко, но постепенно», — отметил Вильфанд.

По его словам, 1 января температура в Москве превышает норму на 8 градусов. В субботу, 2 января, погода существенно не изменится: ночью ожидается от 0 до минус 2, днем — от 0 до плюс 2.

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С воскресенья в столичном регионе температура будет отрицательной и днем и ночью. «Со вторника уже ночные температуры будут минус 2 — минус 7, и днем — минус 3 — минус 4. Это, конечно, тоже теплая погода, она примерно на 3–4 градуса выше нормы, но это уже зимняя погода», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в среду и четверг температура продолжит снижаться. Ночью ожидается до минус 9 градусов, а днем — минус 5 и осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура в Москве начнет падать с 5 января. По его словам, в этот период днем будет до минус 1 — минус 4 градусов, а ночью — до минус 3 — минус 6 градусов. 7 января в столице ожидается мороз минус 10 градусов.

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