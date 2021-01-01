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Пандемия коронавируса ,  
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Британские эксперты назвали требующие вызова врача симптомы COVID-19

Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

Эксперты британского Центра контроля и предупреждения заболеваний назвали пять симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, при возникновении которых следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщает издание Daily Express.

В частности, пациентам с COVID-19 следует обратить внимание на такие симптомы, как затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться, а также посинение губ и лица.

Согласно утверждению британских специалистов, в этом списке перечислены не все возможные симптомы. Медики также призвали заболевших сообщать и о других проявлениях заболевания.

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Ранее Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала отчет, согласно которому самым распространенным симптомом COVID-19 является потеря обоняния и вкуса.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении нового типа коронавируса. По словам главного санитарного врача Соединенного Королевства Криса Уитти, особенность этого типа вируса заключается в том, что он распространяется быстрее «привычного» SARS-CoV-2.

Новый штамм был выявлен в ряде стран — Дании, ЮАР, Германии, Сингапуре, Франции, Японии и Австралии. На фоне его распространения многие государства, в том числе и Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Великобритания медики коронавирус COVID-19
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