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Brexit ,  
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Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать «жесткого Brexit» на этой заморской британской территории. Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, сообщает El Pais.

Соглашение было достигнуто по итогам многочасовых переговоров главы испанского внешнеполитического ведомства с британским коллегой Домиником Раабом в режиме видеоконференции.

«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», — сказала Гонсалес.

Глава МИД Испании добавила, что за счет данного соглашения удастся применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим в отношении перевозки товаров и транспорта.

«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить «забор» между двумя территориями», — уточнила министр.

Гибралтар — заморская территория Великобритании. Расположена на юге Пиренейского полуострова, у Гибралтарского пролива. На севере имеет сухопутную границу с Испанией (длина — 1,2 км; отделена от испанского города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон нейтральной зоной).

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<p>Вид на скалу Гибралтар</p> <p></p>

Территориальный спор Испании и Великобритании вокруг Гибралтара продолжался на протяжении нескольких веков. Контроль над стратегической точкой, где проходит путь из Атлантики в Средиземное море, Британия получила в 1713 году.

Ситуация вокруг территории обострилась после начала процесса выхода Великобритании из Евросоюза. В частности, власти Испании грозили заблокировать сделку Лондона и Брюсселя из-за того, что в соглашении не упоминалась тема принадлежности и статуса территории.

Как утверждали источники Reuters, испанский премьер Педро Санчес планировал добиться уступок от Лондона в преддверии региональных выборов в Андалусии — области, с которой граничит Гибралтар. Однако Мадрид согласился снять свои возражения после консультаций Санчеса с главой Евросовета Дональдом Туском.

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