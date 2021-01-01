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Минюст США потребовал конфисковать третье здание Коломойского

Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать здание украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

В Минюсте считают, что здание было куплено на средства, которые Коломойский вместе со своими партнером Геннадием Боголюбовым незаконно вывел из украинского Приватбанка. Здание, которое хотят конфисковать, находится в городе Кливленде (штат Огайо).

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В августе Минюст США направил два аналогичных иска в Окружной суд Южной Флориды, которые касаются покупки Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. По версии американских властей, Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через эти подразделения деньги переправлялись в США, где партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе. Правоохранительные органы утверждают, что такая схема действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация кредитной организации в 2016 году.

В свою очередь, Коломойский заявлял, что инвестированные в США средства являются его личными доходами, а не средствами Приватбанка.

В июне 2014 года Следственный комитет объявил Коломойского в международный розыск по подозрению в применении запрещенных средств и методов ведения борьбы, организации убийств и воспрепятствовании законной деятельности журналистов. По версии следствия, украинский бизнесмен был соучредителем «Элит-Холдинга», владеющего бизнес-центром в Москве, а полученная от компании прибыль направлялась на финансирование батальонов «Айдар» и «Днепр».

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