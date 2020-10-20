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СМИ узнали о расследовании дела из-за дома партнера Коломойского в Москве

СК возбудил дело о мошенничестве со зданием бизнес-центра на Поварской улице, о котором заявил бывший деловой партнер Игоря Коломойского. Ранее в здании проходили обыски по делу о финансировании батальонов «Айдар» и «Днепр»
Дом 10/1 на Поварской улице
Дом 10/1 на Поварской улице (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с элитным бизнес-центром на Поварской улице в Москве. Потерпевшим следствие признало бизнесмена Айказа Овасафяна, бывшего делового партнера украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года Коломойский передал Овасафяну свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре, в счет погашения части долга. Ей, как заявлял Овасафян, принадлежал бизнес-центр по адресу: Поварская улица, 10/1.

Однако позже стало известно, что акции ЗАО «Элит-Холдинг», которое владеет зданием, находятся в собственности не у Galermos, а у бизнесмена Дмитрия Рябоконя.

Следствие полагает, что последний похитил акции у кипрской компании. Овасафян оценил якобы нанесенный ему в результате ущерб в 2 млрд руб.

При этом расследование предполагаемых махинаций со зданием является, возможно, продолжением другого крупного дела, связанного с финансированием батальонов «Айдар» и «Днепр» и их действий во время конфликта на юго-востоке Украины, пишет издание.

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В июне 2014 года СК объявил Коломойского в международный розыск по подозрению в применении запрещенных средств и методов ведения борьбы, организации убийств, похищении и воспрепятствованию законной деятельности журналистов.

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Позже Следственный комитет установил, что Коломойский якобы является соучредителем «Элит-Холдинга», и выдвинул версию о том, что полученная прибыль могла идти на финансирование «Днепра» и «Айдара».

В августе 2014 года в бизнес-центре прошли обыски в рамках расследования дела о событиях на Украине. В ходе обысков были изъяты коробки с документами, в тот же день Басманный суд арестовал здание на Поварской.

Как рассказал «Коммерсанту» Рябоконь, после обыска ему предложили написать явку с повинной и рассказать о финансировании батальона «Азов».

Руководство «Элит-Холдинга» неоднократно просило вернуть изъятые документы, и в мае 2015 года СК согласился это сделать.

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По словам Рябоконя, когда он с коллегами начал выносить коробки с документами из здания СК, у одной из них разорвалось дно и оттуда высыпались патроны. Как сообщил бизнесмен, в других коробках под пачками чистых листов обнаружились нераспечатанные упаковки с боеприпасами.

После этого следователи предложили забрать коробки, пояснив, что перепутали вещдоки. «Естественно, мы им ничего не вернули. Было абсолютно ясно, что утром эти патроны у нас должны были найти следователи, что подтверждало бы версию о том, что мы все-таки связаны с «Азовом», — сказал Рябоконь.

В феврале 2018 года против Рябоконя и гендиректора ООО «СитиХолдинг», которое является правоприемником «Элит-Холдинга», Игоря Дябденкова возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.

Как пояснил Дябденков, основанием для возбуждения дела стало завышение кадастровой стоимости здания на Поварской в четыре раза, и указывал на то, что это сделали сами налоговики «вопреки закону». Он назвал требования налоговой инспекции «преднамеренным доведением организации до банкротства».

Автор
Мария Лисицына
СК мошенничество Игорь Коломойский
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