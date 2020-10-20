СМИ узнали о расследовании дела из-за дома партнера Коломойского в Москве

СК возбудил дело о мошенничестве со зданием бизнес-центра на Поварской улице, о котором заявил бывший деловой партнер Игоря Коломойского. Ранее в здании проходили обыски по делу о финансировании батальонов «Айдар» и «Днепр»

Дом 10/1 на Поварской улице (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с элитным бизнес-центром на Поварской улице в Москве. Потерпевшим следствие признало бизнесмена Айказа Овасафяна, бывшего делового партнера украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года Коломойский передал Овасафяну свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре, в счет погашения части долга. Ей, как заявлял Овасафян, принадлежал бизнес-центр по адресу: Поварская улица, 10/1.

Однако позже стало известно, что акции ЗАО «Элит-Холдинг», которое владеет зданием, находятся в собственности не у Galermos, а у бизнесмена Дмитрия Рябоконя.

Следствие полагает, что последний похитил акции у кипрской компании. Овасафян оценил якобы нанесенный ему в результате ущерб в 2 млрд руб.

При этом расследование предполагаемых махинаций со зданием является, возможно, продолжением другого крупного дела, связанного с финансированием батальонов «Айдар» и «Днепр» и их действий во время конфликта на юго-востоке Украины, пишет издание.