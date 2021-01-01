Рогозин назвал планы «Роскосмоса» на 2021 год

Государственная корпорация «Роскосмос» в 2021 году планирует приступить к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он также рассказал, что в следующем году продолжится подготовка к перевооружению отрасли на новую ракетно-космическую технику. Кроме того, в 2021 году в «Роскосмосе» планируют повторить пуск ракеты «Ангара А-5».

Ранее Рогозин назвал глобальные цели России в космосе, среди которых экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и тд.

14 декабря с космодрома «Плесецк» произошел успешный пуск ракеты

«Ангара А-5». После ее запуска глава «Роскосмоса» оставил в своем Twitter запись: «Она летает, черт возьми!!!».