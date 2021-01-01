Рогозин перечислил глобальные цели России в космосе

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин перечислил глобальные цели, которые стоят перед Россией для освоения космического пространства.

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — написал глава «Роскосмоса» в Twitter.

Так он ответил пользователю, который прокомментировал запись Рогозина о подготовке к пуску ракеты «Союз-2» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» с космодрома Куру во Французской Гвиане и попросил рассказать о глобальных целях в космосе, отметив, что у американской SpaceX есть «четкая цель — попасть на Марс».



Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с французским военным разведывательным спутником CSO-2 запланирован на 28 декабря.

Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и временного закрытия космодрома Куру на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.