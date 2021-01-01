Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, с борта Международной космической станции поздравили всех жителей планеты с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«Мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе», — сказал Рыжиков в видеопоздравлении. Космонавт считает, что объединившись жители Земли все преодолеют. Он также назвал 2020 год серьезным испытанием для планеты.

Второй космонавт Кудь-Сверчков напомнил, что текущий год стал для МКС юбилейным. «20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. С тех пор члены дружной команды МКС отметили 20 новогодних праздников», — сказал космонавт.

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космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.