Общество , 31 дек, 01:15
0
Яна Габбасова стала победителем телешоу «Голос»
Победительницей девятого сезона телевизионного шоу «Голос» на Первом канале стала Яна Габбасова.
В финальном этапе конкурса участвовали Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.
В зрительском голосовании Габбасова набрала 51,1 % голосов зрителей, вторым стал Олег Аккуратов. Он набрал 48,9% голосов.
Среди наставников победителем стал рэпер Баста.