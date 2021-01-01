Яна Габбасова стала победителем телешоу «Голос»

Победительницей девятого сезона телевизионного шоу «Голос» на Первом канале стала Яна Габбасова.

В финальном этапе конкурса участвовали Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

В зрительском голосовании Габбасова набрала 51,1 % голосов зрителей, вторым стал Олег Аккуратов. Он набрал 48,9% голосов.

Среди наставников победителем стал рэпер Баста.