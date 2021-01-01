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Общество ,  
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СК проверит обстоятельства гибели председателя Ярославской областной думы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Следователи проведут доследственную проверку по факту гибели в ДТП в Тверской области председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

«По факту произошедшей трагедии следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Глава Ярославской областной думы погиб в ДТП
Общество
Алексей Константинов

В пресс-службе подчеркнули, что на место происшествия выехали руководители Следственного управления по Тверской области, а также следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты следственного управления и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела. Они буду устанавливать причины и условия, при которых произошла авария.

Ранее, 30 декабря, Константинов возвращался домой в Тверскую область на автомобиле Hyundai Santa Fe. На 90 км автодороги Сергиев Посад — Череповец он столкнулся с автомобилем Mazda. Представитель ГУ МВД по Тверской области сообщил РБК, что автомобиль Константинова выехал на встречную полосу. В результате столкновения председатель скончался на месте от полученных травм. Женщину, которая была за рулем Mazda, доставили в Кашинскую районную больницу.

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