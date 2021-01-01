Два сотрудника ГИБДД пострадали в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

В Кузбассе в результате столкновения грузовика с машиной патруля спецбатальона ГИБДД пострадали два сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, передает ТАСС.

Авария произошла в 03:00 (23:00 26 декабря мск) на 430-м км автодороги Р-255 «Сибирь» около поселка Верх-Чебула. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, сообщили в ведомстве.

В центре медицины катастроф Кузбасса агентству сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, его планируют эвакуировать из районной больницы в Кемерово. Состояние второго сотрудника Госавтоинспекции оценивается как средней степени тяжести.

Руководством регионального МВД по Кемеровской области назначена служебная проверка.