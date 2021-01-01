Общество , 24 дек, 07:46
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В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Екатеринбурге 12 человек пострадали при столкновении служебного автобуса и грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, передает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Селькоровской. «Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем», — уточняется в сообщении.
Пострадавших осматривают медики.
Ранее в Красноярске автобус врезался в сломавшуюся фуру на Октябрьском мосту. Ее водитель не выставил положенный по ПДД аварийный знак. Пострадали 16 человек. На водителя фуры составили административные материалы.