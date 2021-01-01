В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Фото: ЧП Нижний Тагил / VK

В Екатеринбурге 12 человек пострадали при столкновении служебного автобуса и грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Селькоровской. «Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем», — уточняется в сообщении.

Пострадавших осматривают медики.

Ранее в Красноярске автобус врезался в сломавшуюся фуру на Октябрьском мосту. Ее водитель не выставил положенный по ПДД аварийный знак. Пострадали 16 человек. На водителя фуры составили административные материалы.