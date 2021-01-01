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Глава Ярославской областной думы погиб в ДТП

Алексей Константинов
Алексей Константинов (Фото: glavarmr / VK)

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе думы уточнили, что авария произошла в Тверской области.

«Он сегодня работал в Ростовском районе Ярославской области — это его избирательный округ. Отправился домой в Тверскую область на своей машине, отпустил рабочую. Произошло столкновение. Человек из другой машины, вроде бы, в больнице», — сказал представитель думы.

В ГУ МВД по Тверской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге «Калязин — Сергиев Посад», возле деревни Нерль.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Санта-Фе», выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением женщины 1983 года рождения. Водитель «Хендая» погиб, женщина доставлена в Кашинскую центральную районную больницу», — отметил представитель главка.

По его словам, проезжая часть была обработана от гололеда, обе машины были на зимней резине.

26 декабря в Новосибирской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, девять пострадали.

ДТП Ярославская область Тверская область новости
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