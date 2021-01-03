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Итоги 2020 ,  
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Россияне назвали самую благородную профессию

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

В ушедшем 2020 году самой благородной была признана профессия медика. Так считают более четверти опрошенных россиян (29%). Ровно 10% проголосовали за профессию учителя. К этому показателю приблизился и ответ «В каждой профессии есть место благородству». Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 22 по 25 декабря. В нем приняли участие 1600 экономических активных человек старше 18 лет из 348 населенных пунктов.

Респондентам задали открытый вопрос: «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?»

Лидерами стали четыре профессии: медицинский работник (29%), учитель (10%), спасатель (4%) и ровно столько же голосов, 4%, участники опроса отдали профессии курьера. Как отметили корреспонденты в комментариях, период строгой самоизоляции заставил многих обратить внимание на работу сотрудников служб доставки, передает SuperJob.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Двумя процентами голосов были отмечены профессии военнослужащего, пожарного, дворника. За строителя проголосовали 3%. 23% опрошенных выделили совокупность благородных и нравственных профессий. К таким они отнесли ветеринара, продавца, шофера, шахтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, космонавта и библиотекаря. 6% утверждают, что в настоящее время не существует благородных профессий.

Женщины чаще отдавали предпочтение профессии медработника, чем мужчины: 35% голосов против 24%. Женская аудитория больше выделила и профессию учителя (14 против 6%). Мужчины больше отдавали предпочтение профессиям военнослужащего (3%), дворника (4%), строителя (5%), женщины отдали этим профессиям только по одному проценту.

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В декабре «Работа.ру» и «СберИндекс» провели совместное исследование, в котором попытались назвать самые востребованные профессии 2021 года. Можно обнаружить некоторые совпадения, например, прогнозируется высокий спрос на профессию медработника. У работодателей будут востребованы и другие профессии, попавшие в список благородных, например курьеры.

В список же самых престижных профессий, за исключением медработника (всего 4%), названные благородные профессии не попали вовсе. Это исследование проводилось в ноябре 2020 года компанией HeadHunter.

профессия опрос россияне
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Россияне назвали самые престижные профессии
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