Россияне назвали самую благородную профессию

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В ушедшем 2020 году самой благородной была признана профессия медика. Так считают более четверти опрошенных россиян (29%). Ровно 10% проголосовали за профессию учителя. К этому показателю приблизился и ответ «В каждой профессии есть место благородству». Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 22 по 25 декабря. В нем приняли участие 1600 экономических активных человек старше 18 лет из 348 населенных пунктов. Респондентам задали открытый вопрос: «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?»

Лидерами стали четыре профессии: медицинский работник (29%), учитель (10%), спасатель (4%) и ровно столько же голосов, 4%, участники опроса отдали профессии курьера. Как отметили корреспонденты в комментариях, период строгой самоизоляции заставил многих обратить внимание на работу сотрудников служб доставки, передает SuperJob.

Двумя процентами голосов были отмечены профессии военнослужащего, пожарного, дворника. За строителя проголосовали 3%. 23% опрошенных выделили совокупность благородных и нравственных профессий. К таким они отнесли ветеринара, продавца, шофера, шахтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, космонавта и библиотекаря. 6% утверждают, что в настоящее время не существует благородных профессий.