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Россияне назвали самые престижные профессии

Фото:Victor J. Blue / Bloomberg
Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Топ наиболее престижных профессий в России возглавила работа программиста. За этот вариант высказались 17% участников исследования, который проводила компания HeadHunter, сообщает «РИА Новости».

Исследование проводилось в ноябре этого года среди 4184 соискателей.

На втором месте по степени престижности оказались профессии директора и топ-менеджера (по 13%). Третье разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%). Депутаты и госслужащие заняли четвертую строчку рейтинга (3%).

По данным HeadHunter, наименее престижными профессиями россияне считают уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).

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Как сообщил HeadHunter, для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты, на это указали 74% участников исследования. Также 58% опрошенных соискателей отметили, что престижная профессия пользуется уважением в обществе, 51% — приносит большую пользу обществу.

В марте исследование агентства «РИА Новости» показало, что по итогам 2019 года самые высокие зарплаты в российских регионах наблюдались у специалистов, трудящихся в сфере добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.

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Так, больше всего заработали сотрудники нефтегазовой промышленности в Сахалинской области, чья средняя месячная зарплата составляла 368 тыс. руб. Следом шли работники финансового сектора в Москве (171 тыс. руб), сотрудники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тыс. руб.) и работники ИТ-сферы в Санкт-Петербурге (145 тыс. руб.).

профессии HeadHunter программист президент
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