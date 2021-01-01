Россияне назвали самые престижные профессии

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Топ наиболее престижных профессий в России возглавила работа программиста. За этот вариант высказались 17% участников исследования, который проводила компания HeadHunter, сообщает «РИА Новости».

Исследование проводилось в ноябре этого года среди 4184 соискателей.

На втором месте по степени престижности оказались профессии директора и топ-менеджера (по 13%). Третье разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%). Депутаты и госслужащие заняли четвертую строчку рейтинга (3%).

По данным HeadHunter, наименее престижными профессиями россияне считают уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).