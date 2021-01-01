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Бизнес ,  
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Эксперты назвали позволяющие стать миллионером до пенсии профессии

Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Чтобы стать миллионером к моменту выхода на пенсию, россиянам стоит обратить внимание на такие профессии, как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. Заработные платы в этих сферах составляют от 1,4 млн руб. в год. К такому выводу пришли исследователи Института прогрессивного образования. Они проанализировали более 150 тыс. вакансий на российских ресурсах по поиску работы на разных этапах карьеры.

«Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции», — отметила директор института Анна Маркс.

По ее мнению, только осваивая новые технологии в своей сфере, можно продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой заработок.

Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам
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Среди наиболее необычных прибыльных профессий оказались киберспортсмен и стример. Они зарабатывают около 894 тыс. руб. в год. Также в список вошли прораб (от 828 тыс. до 3 млн руб. в год), косметолог (от 817 тыс. до 4,4 млн руб. в год), продюсер блогов (от 942 тыс. до 3 млн руб. в год), няня-гувернантка (от 1,1 млн до 3,6 млн руб. в год) и капитан судна (от 618 тыс. до 2,7 млн руб. в год).

Ранее в ходе анализа данных «СберИндекса» и рекрутингового сервиса «Работа.ру» эксперты выяснили, что во время второй волны пандемии коронавируса заработные платы россиян сократились примерно на 3%. Аналогичные показатели были зарегистрированы во время первой волны в мае 2020 года. При этом, согласно отдельному исследованию сервиса «Работа.ру», почти треть работодателей хотят повысить своим сотрудникам зарплаты уже в следующем году.

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