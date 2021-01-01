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Генпрокуратура сообщила о росте преступности в 50 регионах

В России уровень преступности за 11 прошедших месяцев (с января по ноябрь 2020-го) вырос в 50 регионах. Об этом сообщила Генеральная прокуратура, передает ТАСС.

«В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)», — уточняется в сообщении.

Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Больше всего преступность снизилась в Северной Осетии, Воронежской и Тюменской областях.

Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн. В результате противоправных действий погибли больше 20 тыс. человек, почти 33 тыс. пострадали.

На сайте правовой статистики Генпрокуратуры указано, что всего в России зарегистрировано 1 890 563 преступлений. Из них в Москве выявили 134 512.

Как уточнили в Генпрокуратуре, криминогенная ситуация остается относительно стабильной. Сравнимое число преступлений ежегодно регистрируют в стране, начиная с 2017 года.

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Общий уровень преступности в России за последние три года снизился. Число погибших и пострадавших по сравнению с тем же периодом 2019 года также упало. Погибших стало меньше на 5,3%, пострадавших — на 6,8%.

В России за восемь месяцев зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Больше всего преступлений (80%) за истекшие 11 месяцев пришлось на города и поселки городского типа, где закон нарушили 1,5 млн раз. В сельской местности зафиксировали каждое пятое преступление (362,5 тыс. противоправных действий).

Число зарегистрированных убийств в России уменьшилось, а вот объем преступлений террористической и экстремистской направленности вырос.

В сравнении с январем-ноябрем 2017 года количество убийств с 9,1 тыс. достигло 7,2 тыс. (меньше на 20,4%). В этом году больше всего убийств совершили в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Уровень преступлений террористического характера по сравнению с 2018-ым вырос на 40% — с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. Половина приходится на северо-кавказские регионы.

Медведев допустил длительный рост преступности после пандемии
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По сравнению с прошлым годом почти на половину выросло количество выявленных преступлений экстремистской направленности (на 47,1%). «Большинство преступных проявлений экстремизма связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, значительная часть из которых совершена с использованием интернета», — уточнила Генпрокуратура.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев летом предупреждал, что после пандемии коронавируса и кризиса в стране может наблюдаться длительный рост преступности в отдельных сферах. В частности, он отмечал, что в России окажутся заперты многие мигранты, которые лишились работы и из-за закрытых границ не могут попасть к себе на родину.

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