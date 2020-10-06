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Общество ,  
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В России за восемь месяцев зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

В России с января по август зарегистрировали свыше 1,3 млн преступлений, более 80% из них совершены в городах и поселках городского типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сборник Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране.

«В январе-августе 2020 года ранее отмечавшийся рост числа выявленных преступлений продолжился на 0,9%. В результате их массив превысил отметку 1,3 млн», — указала Генпрокуратура.

На сайте правовой статистики Генпрокуратуры указано, что всего в России зарегистрированы 1 367 378 преступлений. Из них в Москве выявили 97 130.

В городах и поселках городского типа зафиксировали почти 1,1 млн нарушений закона, их число выросло за восемь месяцев на 1,7%, в то время как в сельской местности преступность, наоборот, упала.

Среди всех официально зарегистрированных правонарушений больше всего преступлений небольшой и средней степени тяжести (72,6%). При этом число тяжких и особо тяжких правонарушений выросло за восемь месяцев на 13,1%. Самый высокий темп прироста таких преступлений приходится на Красноярский край, Костромскую и Новгородскую области.

Уличных преступлений стало меньше на фоне резкого роста киберпреступности
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Наибольшие значения уровня преступности (в расчете на 100 тыс. населения) отмечаются в Амурской области, Еврейской автономной области и Туве», — уточнила Генпрокуратура.

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В целом рост преступности зафиксировали в 57 субъектах России из 85. В Татарстане был установлен наибольший прирост преступлений сексуального характера в отношении подростков (по сравнению с прошлым годом их число увеличилось в 2,3 раза). Северо-Западном федеральный округ в августе оказался первым по приросту убийств с покушениями.

Жертвами преступлений с января по август в России стали 15,6 тыс. человек, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Пострадали более 24 тыс. человек, это на 5,3% ниже прошлогодней статистики.

Медведев допустил длительный рост преступности после пандемии
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в начале лета предупреждал, что после пандемии коронавируса Россия столкнется с длительным ростом преступности в различных сферах. «Наша задача, безусловно, — максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса», — сказал он. Тогда Медведев заявил, что с начала 2020 года общая численность совершаемых преступлений в России упала, однако выросла киберпреступность, так как россияне перевели свою деятельность в интернет.

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