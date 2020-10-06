В России за восемь месяцев зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

В России с января по август зарегистрировали свыше 1,3 млн преступлений, более 80% из них совершены в городах и поселках городского типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сборник Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране.

«В январе-августе 2020 года ранее отмечавшийся рост числа выявленных преступлений продолжился на 0,9%. В результате их массив превысил отметку 1,3 млн», — указала Генпрокуратура.

На сайте правовой статистики Генпрокуратуры указано, что всего в России зарегистрированы 1 367 378 преступлений. Из них в Москве выявили 97 130.

В городах и поселках городского типа зафиксировали почти 1,1 млн нарушений закона, их число выросло за восемь месяцев на 1,7%, в то время как в сельской местности преступность, наоборот, упала.

Среди всех официально зарегистрированных правонарушений больше всего преступлений небольшой и средней степени тяжести (72,6%). При этом число тяжких и особо тяжких правонарушений выросло за восемь месяцев на 13,1%. Самый высокий темп прироста таких преступлений приходится на Красноярский край, Костромскую и Новгородскую области.