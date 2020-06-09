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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев допустил длительный рост преступности после пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

После пандемии коронавируса и кризиса в стране может наблюдаться длительный рост преступности в отдельных сферах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Наша задача, безусловно, — максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса, причем мы понимаем с вами, что последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определенных сферах <...> может быть достаточно длительным», — подчеркнул он.

По словам Медведева, с начала 2020 года общее количество преступлений по России уменьшилось. Однако за последние месяцы наблюдается рост киберпреступности из-за того, что россияне перевели свою деятельность в интернет. Так, с января количество таких преступлений увеличилось до 180 тыс., что на 85% больше в годовом выражении.

МВД сообщило о снижении преступности в России среди мигрантов
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Также серьезную озабоченность вызывает миграционная сфера. Медведев пояснил, что многие мигранты лишились работы из-за кризиса и из-за закрытых границ не могут попасть к себе на родину. «Это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области», — заключил он.

Зампредседателя Совбеза также обратил внимание на другие угрозы, в том числе терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления экономической направленности.

В середине мая МВД России сообщило о снижении уровня преступности среди иностранных граждан с начала года. Так, уровень убийств уменьшился на 2%, разбоев стало меньше на 8,1%, количество грабежей сократилось на 9,4%.

В то же время Генпрокуратура России зафиксировала в стране рост количества тяжелых преступлений в марте более чем на 13% по сравнению с 2019 годом.

Теги: Дмитрий Медведев, преступность, рост, пандемия, кризис
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