В армии России число бомбардировщиков Ту-160 за семь лет вырастет на 50%

Число стратегических бомбардировщиков Ту-160 в парке военных сил России в ближайшие семь лет увеличиться на 50%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает «Красная звезда».

«Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50%», — заявил он.

По словам Криворучко, соответствующие госконтракты уже заключены. Самолеты начнут поступать в войска в 2021 году.

Бомбардировщик Ту-160 стоит на вооружении с 1987 года. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу. Экипаж состоит из четырех человек, максимальная скорость 2 тыс. км/ч, максимальная продолжительность полета 15 часов.