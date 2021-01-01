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В армии России число бомбардировщиков Ту-160 за семь лет вырастет на 50%

Число стратегических бомбардировщиков Ту-160 в парке военных сил России в ближайшие семь лет увеличиться на 50%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает «Красная звезда».

«Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50%», — заявил он.

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По словам Криворучко, соответствующие госконтракты уже заключены. Самолеты начнут поступать в войска в 2021 году.

Бомбардировщик Ту-160 стоит на вооружении с 1987 года. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу. Экипаж состоит из четырех человек, максимальная скорость 2 тыс. км/ч, максимальная продолжительность полета 15 часов.

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Масса максимальной боевой нагрузки составляет 45 тыс. кг. Бомбардировщик может быть оснащен крылатыми ракетами Х-55, корректируемыми бомбами, бомбами свободного падения (в том числе ядерными), морскими минами.

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В России ранее разработали модернизированный вариант Ту-160, стратегический бомбардировщик Ту-160М. На нем установлена новая система вооружения, которая позволит применять перспективные крылатые ракеты и бомбы, заменены радиоэлектронные и авиационные элементы оборудования.

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