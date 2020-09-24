Российские Ту-160 второй раз за неделю пролетели вдоль белорусских границ

Ранее, 22 сентября, в рамках военных учений «Славянское братство-2020» два Ту-160 пролетели вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ республики. Российские летчики отрабатывали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией Белоруссии.

Ведомство также сообщало, что учения «Славянское братство-2000» посвящены контртеррористической тематике и не направлены против других государств. Они проходят с 14 по 25 сентября.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году у России и Белоруссии запланировано около 130 совместных мероприятий, в том числе и связанные с военными учениями.