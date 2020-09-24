Российские Ту-160 второй раз за неделю пролетели вдоль белорусских границ
Два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 совершили полет вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Полеты российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнялись в рамках совместных учений «Славянское братство-2020». «Авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны.
Военные отрабатывают задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях участвуют более 900 человек и около 100 единиц техники.