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Общество ,  
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Российские Ту-160 второй раз за неделю пролетели вдоль белорусских границ

Видео: Минобороны РФ
Видео: Минобороны РФ
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Два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 совершили полет вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Полеты российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнялись в рамках совместных учений «Славянское братство-2020». «Авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны.

Военные отрабатывают задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях участвуют более 900 человек и около 100 единиц техники.

Российские Ту-160 отработали у Белоруссии прикрытие войск на земле
Политика

Ранее, 22 сентября, в рамках военных учений «Славянское братство-2020» два Ту-160 пролетели вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ республики. Российские летчики отрабатывали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией Белоруссии.

Ведомство также сообщало, что учения «Славянское братство-2000» посвящены контртеррористической тематике и не направлены против других государств. Они проходят с 14 по 25 сентября.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году у России и Белоруссии запланировано около 130 совместных мероприятий, в том числе и связанные с военными учениями.

границы Белоруссия Ту-160
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Российские Ту-160 отработали у Белоруссии прикрытие войск на земле
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