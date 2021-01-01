В России создадут новое лазерное оружие против дронов
В России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворочко, передает газета «Красная звезда».
Он отметил, что в конце 2019 года на боевое дежурство были поставлены лазерные комплексы «Пересвет». «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — указал он.
Кроме того, российские специалисты ведут работы над радиочастотным комплексом, который сможет поражать радиоэлектронную аппаратуру беспилотников.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее отмечал, что боевые лазеры, подобные «Пересвету», могут эффективно сбивать дроны только в идеальных погодных условиях, кроме того, их тяжело развернуть в полевых условиях.