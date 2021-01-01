В России создадут новое лазерное оружие против дронов

В России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворочко, передает газета «Красная звезда».

Он отметил, что в конце 2019 года на боевое дежурство были поставлены лазерные комплексы «Пересвет». «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — указал он.

Кроме того, российские специалисты ведут работы над радиочастотным комплексом, который сможет поражать радиоэлект­ронную аппаратуру беспилотников.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее отмечал, что боевые лазеры, подобные «Пересвету», могут эффективно сбивать дроны только в идеальных погодных условиях, кроме того, их тяжело развернуть в полевых условиях.