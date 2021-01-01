«Британский» штамм коронавируса впервые выявили в США

Новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США, в штате Колорадо, об этом сообщил в Twitter губернатор региона Джаред Полис.

«Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, что был обнаружен в Великобритании», — написал он.

Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший — мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты. По сообщению CNBC, это первый случай появления «британского» штамма на территории США.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря, ее обнаружили британские ученые. К тому моменту в Великобритании новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. На сегодня известно, что он заразнее распространявшихся ранее видов и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.