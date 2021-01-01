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Пандемия коронавируса ,  
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«Британский» штамм коронавируса впервые выявили в США

Новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США, в штате Колорадо, об этом сообщил в Twitter губернатор региона Джаред Полис.

«Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, что был обнаружен в Великобритании», — написал он.

«Британский штамм» коронавируса выявили в Канаде
Общество

Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший — мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты. По сообщению CNBC, это первый случай появления «британского» штамма на территории США.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря, ее обнаружили британские ученые. К тому моменту в Великобритании новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. На сегодня известно, что он заразнее распространявшихся ранее видов и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.

«Британский» штамм ранее выявили в ряде стран, в том числе в Дании, Южной Корее, Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Австралии, Франции и Японии. В Россию, как заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 декабря, новый тип вируса пока не проник.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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