«Британский штамм» коронавируса выявили в Канаде

В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Заболевшими оказались пара путешественников из графства Дарем в провинции Онтарио. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В администрации подчеркнули, что заразившихся уже проинформировали об их состоянии. Сейчас они находятся в режиме самоизоляции.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Канады, всего за время пандемии в стране COVID-19 обнаружили у свыше 528 тыс. человек. Из них в активной стадии заболевания находятся боле 75 тыс. человек, еще 14 597 пациентов умерли.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря, ее обнаружили британские ученые. К моменту объявления в стране новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм на 70% заразнее предыдущих мутаций коронавируса.