Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января. Согласно ему, МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливать на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. В 2021 году МРОТ составит 12 792 руб., что на 5,5% выше текущего — 12 130 руб. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году с учетом новой методики составит 11 653 руб.

Как поясняет закон, медианный доход — это средняя сумма, относительно которой доход одной половины населения России меньше, а другой больше. Величину медианного дохода будут ежегодно пересчитывать.

Прожиточный минимум — сумма, которая законодательно считается минимально необходимой для жизни. Его будут ежегодно устанавливать до 1 июля, исходя из размера медианного дохода за предыдущий год.