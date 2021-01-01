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Общество ,  
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Голикова спрогнозировала снижение числа бедных к 2030 году до 9,6 млн

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Число бедных в России к 2030 году должно снизиться на 9,6 млн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция велась телеканалом «Россия 24» на YouTube.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшится на 9,6 млн человек», — сказала она.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

С 2021 года уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет устанавливаться по-новому, напомнила вице-премьер. Так, величина прожиточного минимума в следующем году составит 11 653 руб., увеличившись по сравнению с прогнозируемой среднегодовой величиной за текущий год на 3,7%, что эквивалентно прогнозируемой инфляции. МРОТ с 1 января 2021 года будет составлять 12 792 руб., увеличившись на 5,5%, сообщила Голикова.

Она отметила, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. «Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — добавила вице-премьер.

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По оценке Министерства труда и социальной защиты, число бедных в России составляет почти 20 млн. Это 13,5% населения, говорил глава ведомства Антон Котяков.

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В конце октября президент Владимир Путин говорил, что ожидает снижения уровня бедности в России вдвое в ближайшее время. Глава государства напомнил, что в 2000 году было более 42 млн бедных в стране, но спустя 20 лет их число сократилось в два раза.

Росстат в сентябре сообщал, что число бедных во втором квартале текущего года увеличилось на 1,3 млн человек по сравнению с первым кварталом. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек. В ведомстве объяснили это снижением деловой активности во время пандемии коронавируса и, как следствие, снижением реальных доходов населения.

Татьяна Голикова бедные
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