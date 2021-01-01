Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума России во втором чтении приняла законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Он и прожиточный минимум будут рассчитываться на основе медианной зарплаты и медианного дохода.

Согласно законопроекту, МРОТ в 2021 году составит 12 792 руб. (43% медианной зарплаты), что на 5,5% выше текущего — 12 130 руб. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году с учетом новой методики составит 11 653 руб.

«При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год (теперь это еще и конституционная гарантия)», — отмечается в сообщении. Соответствующую поправку ко второму чтению ранее предложило руководство фракции «Единой России» в Госдуме и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. «Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума <...> на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год», — говорится в тексте поправок.

Также одобрена поправка, в которой предлагается устанавливать региональный МРОТ с учетом природно-климатических особенностей.