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Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума России во втором чтении приняла законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Он и прожиточный минимум будут рассчитываться на основе медианной зарплаты и медианного дохода.

Согласно законопроекту, МРОТ в 2021 году составит 12 792 руб. (43% медианной зарплаты), что на 5,5% выше текущего — 12 130 руб. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году с учетом новой методики составит 11 653 руб.

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России
Экономика
Фото:Frank Augstein / AP

«При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год (теперь это еще и конституционная гарантия)», — отмечается в сообщении. Соответствующую поправку ко второму чтению ранее предложило руководство фракции «Единой России» в Госдуме и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. «Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума <...> на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год», — говорится в тексте поправок.

Также одобрена поправка, в которой предлагается устанавливать региональный МРОТ с учетом природно-климатических особенностей.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября.

С 2018 года МРОТ устанавливается ежегодно в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020 году — 12 130 руб.

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