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Экономика ,  
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Путин согласился с предложением повыcить МРОТ

О необходимости повысить МРОТ заявил Сергей Миронов, призвав рассчитывать этот показатель на семью с двумя-тремя детьми. Он рассказал Путину об эксперименте, в ходе которого прожить на МРОТ смогли четыре участника из 14
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, заявившего о необходимости в очередной раз увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Трансляцию вел канал «Россия 24».

«МРОТ, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. <...> Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», — заявил президент, отметив, что делать это нужно поэтапно.

Миронов на заседании сообщил Путину об эксперименте работников металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска и области. В его рамках 14 человек попытались в течение месяца прожить на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается МРОТ. Как сообщили организаторы эксперимента, до конца этого срока продержались только четверо.

Остальным участникам пришлось прервать эксперимент, в том числе из-за ухудшения здоровья. «Это не голодовка, но тем не менее очень тяжелая была ситуация. Это лишний раз показывает, что на эти деньги жить нельзя», — заявил Миронов. По его мнению, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми.

Госдуме предложили сделать невозможным снижение МРОТ
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

С 2018 года МРОТ устанавливается ежегодно в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020 году — 12 130 руб.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о новой методике расчета МРОТ, по которой он и прожиточный минимум будут рассчитываться на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Согласно документу в следующем году МРОТ составит 12 792 руб. (43% медианной зарплаты), что на 5,5% выше текущего. Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году составит 11 653 руб. 16 декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения: «Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан».

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Автор
Наталия Анисимова
МРОТ Владимир Путин Сергей Миронов
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