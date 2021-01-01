Путин согласился с предложением повыcить МРОТ

О необходимости повысить МРОТ заявил Сергей Миронов, призвав рассчитывать этот показатель на семью с двумя-тремя детьми. Он рассказал Путину об эксперименте, в ходе которого прожить на МРОТ смогли четыре участника из 14

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Президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, заявившего о необходимости в очередной раз увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Трансляцию вел канал «Россия 24».

«МРОТ, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. <...> Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи», — заявил президент, отметив, что делать это нужно поэтапно.

Миронов на заседании сообщил Путину об эксперименте работников металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска и области. В его рамках 14 человек попытались в течение месяца прожить на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается МРОТ. Как сообщили организаторы эксперимента, до конца этого срока продержались только четверо.

Остальным участникам пришлось прервать эксперимент, в том числе из-за ухудшения здоровья. «Это не голодовка, но тем не менее очень тяжелая была ситуация. Это лишний раз показывает, что на эти деньги жить нельзя», — заявил Миронов. По его мнению, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми.