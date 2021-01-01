Власти отменили досрочный ОГЭ в 2021 году

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство просвещения России отменило досрочный основной государственный экзамен для девятиклассников в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.

Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике запланирована с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки — начало июня 2021 года. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основной период, это можно будет сделать в сентябре.

Аттестаты будут выданы после сдачи экзаменов по обязательным предметам — русскому языку и математике. «В 2021 году выпускники девятых классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору», — говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что решение принято «в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов».