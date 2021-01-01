Россиян не будут прививать совместной с AstraZeneca вакциной

По словам Александра Гинцбурга, комплексная вакцина заинтересует те страны, у которых нет самостоятельной возможности разрабатывать и производить препарат от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Комбинированный препарат, который Россия будет создавать совместно с компанией AstraZeneca, не станут использовать для вакцинации россиян. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для вакцинации от коронавируса в России будет использоваться разработка его центра «Спутник V» в классическом варианте. «Те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого комбинированного препарата. Чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались клинические испытания», — сообщил Гинцбург.

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом между Центром им. Гамалеи и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca было заключено на прошлой неделе. С подписанием документов участников меморандума поздравил президент России Владимир Путин.

Тогда же в РФПИ заявили, что стороны изучат возможности совместного использования вакцин, разработанных в Центре Гамалеи и AstraZeneca. Там отметили, что клиническое исследование начнется в ближайшее время, одним из его спонсоров выступит «Р-Фарм».