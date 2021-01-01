Зеленский заявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины

Сложно объяснить украинцам, почему они не могут получать вакцины против коронавируса из России, если Европа и США не поставляют свои препараты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

Как сообщает издание, Зеленский выразил разочарование по поводу того, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающих экспорт вакцин. До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский. Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы.