Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Зеленский заявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины Общество, 00:49 В Туапсе столкнулись два судна под флагами Вануату и Турции Общество, 00:24 Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19 Общество, 00:00 Пострадавший при хлопке в астраханской больнице получил легкие ожоги Общество, 19 дек, 23:51 В Москве за сутки умерли 77 человек с коронавирусом Общество, 19 дек, 23:44 В Тбилиси полиция задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 19 дек, 23:29 В Мордовии арестовали подозреваемого в истязании детей священника Общество, 19 дек, 23:01 В COVID-больнице в Астрахани загорелась подсобка с кислородными баллонами Общество, 19 дек, 22:28 Ученые обнаружили необычную способность COVID-19 Общество, 19 дек, 22:11 Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире Общество, 19 дек, 22:08 Третьяк назвал единственный минус в игре сборной России по хоккею Спорт, 19 дек, 21:58 Азербайджан выразил соболезнования Шойгу после гибели сапера в Карабахе Общество, 19 дек, 21:49 Трамп усомнился в причастности России к атаке хакеров на Госдеп и Минфин Технологии и медиа, 19 дек, 21:48 В «Монако» назвали дату возвращения Головина после травмы Спорт, 19 дек, 21:43
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский заявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины

Сложно объяснить украинцам, почему они не могут получать вакцины против коронавируса из России, если Европа и США не поставляют свои препараты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

Как сообщает издание, Зеленский выразил разочарование по поводу того, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающих экспорт вакцин. До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский. Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

РФПИ разъяснил сообщения о начале работ по вакцине «Спутник V» на Украине
Общество

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы.

По прогнозу источника телеканала Fox News в администрации американского президента, США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета.

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, в чрезвычайных случаях. Она стала первой вакциной, разрешенной в стране. Позже американский регулятор одобрил вторую вакцину от компании Moderna.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
Владимир Зеленский коронавирус вакцина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
РФПИ разъяснил сообщения о начале работ по вакцине «Спутник V» на Украине
Общество
РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине
Общество
Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter