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Пандемия коронавируса ,  
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Американские врачи назвали ранние симптомы коронавируса

Потеря аппетита и тошнота у заболевших коронавирусной инфекцией могут появиться раньше респираторных симптомов. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники Майо в США.

«COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Эти симптомы могут длиться всего один день», — сообщили ученые.

По их данным, у некоторых заболевших коронавирусом диарея и тошнота появляются раньше, чем повышенная температура и респираторные симптомы.

В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса
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Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Ранее британские ученые сообщали, что еще несколько симптомов могут указывать на заражение коронавирусом. По их словам, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах.

При этом вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн заявлял, что COVID-19 может проявляться по-разному, но основными симптомами являются температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса.

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