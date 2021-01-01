Американские врачи назвали ранние симптомы коронавируса

Потеря аппетита и тошнота у заболевших коронавирусной инфекцией могут появиться раньше респираторных симптомов. Об этом говорится в сообщении на сайте клиники Майо в США.

«COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Эти симптомы могут длиться всего один день», — сообщили ученые.

По их данным, у некоторых заболевших коронавирусом диарея и тошнота появляются раньше, чем повышенная температура и респираторные симптомы.

Ранее британские ученые сообщали, что еще несколько симптомов могут указывать на заражение коронавирусом. По их словам, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах.