Голикова сообщила о «ковид-диссидентах» в правительстве

Татьяна Голикова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В российском правительстве были «ковид-дессиденты», однако сейчас их уже нет. Об этом в программе «Познер» на «Первом канале» заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости»

«Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет. <…> А были», — ответила она на вопрос ведущего Владимира Познера.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вести себя как «ковид-дессиденты» недопустимо. По словам главы ведомства, отказ от соблюдения действующих ограничений может привести к подъему уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели более 27 тыс. человек. За это же время более 20 тыс. человек выздоровели, еще 487 умерли. Всего за время пандемии коронавирусом заразились свыше 3 млн человек.