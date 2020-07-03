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Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Повторение сценария распространения коронавируса в России маловероятно, так как в стране созданы системы лечения и профилактики, а у населения получен иммунитет. Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс» высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — сказал министр.

При этом министр допустил подъем заболевания, хоть и в меньших масштабах в том случае, если вести себя как «COVID-диссиденты» и не соблюдать действующие ограничения.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее Мурашко заявил, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. Как отмечал министр, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

Впоследствии министр допустил, что борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями. Тогда же министр подтвердил, что ожидает вторую волну эпидемии, однако, по его словам, она не будет такой, как «первый приход инфекции».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, коронавирус
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