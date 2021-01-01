Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Врачи рассказали, можно ли выпить шампанского больным COVID в Новый год Общество, 03:00 Президент Молдавии заявила о готовности приехать в Россию для переговоров Политика, 02:24 Росстат улучшил оценку роста ВВП за 2018 и 2019 годы Экономика, 02:24 Гидрометцентр сообщил об оттепели в Москве на Новый год Общество, 02:14 Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V» Общество, 01:55 Шоу «Дом-2» закрылось после 16 лет эфира Общество, 01:17 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 01:17 Яна Габбасова стала победителем телешоу «Голос» Общество, 01:15 Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты для новогоднего стола Общество, 01:00 Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тыс. Финансы, 00:56 Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск в Подмосковье Общество, 00:46 Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19 Общество, 00:45 Рубль за коронавирусный год потерял шестую часть стоимости Инвестиции, 00:25 В Сирии при нападении на автобус погибли свыше 25 человек Общество, 30 дек, 23:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врачи рассказали, можно ли выпить шампанского больным COVID в Новый год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Если человек находится на стадии выздоровления и не принимает антибиотиков, пригубить глоток шампанского можно. Об этом РБК сообщил психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.

«Организм человека должен восстановиться, а не получить новую дозу интоксикации, только символическое пригубливание, больше ничего», — отметил он.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь даст позитивный психологический эффект, но злоупотреблять алкоголем не стоит.

«Хорошее настроение на Новый год без шампанского вряд ли возможно, а хороший иммунитет, сопротивляемость возможны, если человек себя хорошо ощущает, у него отличное настроение. Вот из этих соображений я рекомендую выпить, при тех условиях, что какого-то излишнего энтузиазма не будет, надо себя ограничивать. Просто имейте голову на плечах в этой ситуации», — считает Аграновский.

Главный врач клиники «Зависимость 24», врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев не рекомендует выпивать даже бокал шампанского в первые две недели болезни. По его словам, алкоголь может усугубить и без того возможные проблемы со здоровьем при коронавирусе.

«Нельзя, когда идет острый период, это первые две недели. Может быть ухудшение после восьмого-девятого дня, так называемый цитокиновый шторм, когда свой же иммунитет начинает организм убивать, и многие в связи с этим в эти дни попадают в стационары, хотя вроде бы до этого было легкое течение с минимальной симптоматикой, и у кого хронические заболевания есть», — сообщил он.

По его словам, алкоголь будет снижать эффективность антиагрегантов — препаратов, уменьшающих сгущение крови, «сам алкоголь, особенно при больших дозировках, вызывает сгущение крови, риск тромбоэмболии — он здесь и так высок».

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

«Первые 14 дней с начала заболевания я бы не рекомендовал  даже молодым людям выпивать. Я могу сказать на своем опыте. Я лежал в стационаре, и со мной лежал 19-летний молодой человек, который месяц лечился. Вполне можно без бокала шампанского, вполне можно, пока не запретили детское шампанское, соки. Это же такое заболевание серьезное, которое, к сожалению, может закончиться летальным исходом либо осложнениями, они же отсроченные, те же тромбозы, тромбоэмболия», — добавил Казанцев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала ограничить употребление алкоголя при вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Она посоветовала отказаться от алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. Такие меры, по ее словам, будут способствовать формированию иммунитета для противостояния болезни.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

алкоголь Новый год шампанское коронавирус новости
Материалы по теме
Вирусологи сочли допустимым выпить шампанское после вакцинации от COVID
Общество
Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации
Общество
Разработчик «Спутник V» отверг запрет на алкоголь при вакцинации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter