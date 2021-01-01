Врачи рассказали, можно ли выпить шампанского больным COVID в Новый год

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Если человек находится на стадии выздоровления и не принимает антибиотиков, пригубить глоток шампанского можно. Об этом РБК сообщил психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.

«Организм человека должен восстановиться, а не получить новую дозу интоксикации, только символическое пригубливание, больше ничего», — отметил он.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь даст позитивный психологический эффект, но злоупотреблять алкоголем не стоит.

«Хорошее настроение на Новый год без шампанского вряд ли возможно, а хороший иммунитет, сопротивляемость возможны, если человек себя хорошо ощущает, у него отличное настроение. Вот из этих соображений я рекомендую выпить, при тех условиях, что какого-то излишнего энтузиазма не будет, надо себя ограничивать. Просто имейте голову на плечах в этой ситуации», — считает Аграновский.

Главный врач клиники «Зависимость 24», врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев не рекомендует выпивать даже бокал шампанского в первые две недели болезни. По его словам, алкоголь может усугубить и без того возможные проблемы со здоровьем при коронавирусе.