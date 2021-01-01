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Дело Ивана Сафронова ,  
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Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за контакта с больным COVID-19

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили на карантин из-за контакта с больным коронавирусом, сообщила РБК член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Его посадили в пятницу, всего карантин будет продолжаться две недели», — сказала она.

По словам Меркачевой, сотрудники СИЗО «Лефортово» не уточнили, когда и при каких обстоятельствах Сафронов контактировал с заболевшим, но сообщили, что на десятый день карантина ему сделают тест на COVID-19.

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Иван Сафронов

«Мы недавно узнали, что его поместили на карантин. Сегодня собираемся навестить его в «Лефортово» и узнать детали», — сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

В конце июля Сафронова уже изолировали в СИЗО из-за подозрения на коронавирус. Однако позднее его тесты показали отрицательный результат.

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Сафронова задержали в Москве в июле. Обвинение утверждало, что журналист через интернет передавал данные представителю чешской разведки в 2017 году, за три года до прихода в «Роскосмос». В пресс-службе «Роскосмоса» подчеркивали, что дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова никак не связано с его работой в госкорпорации. Сам Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью.


 

Иван Сафронов коронавирус новости СИЗО
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