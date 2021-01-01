Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за контакта с больным COVID-19

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили на карантин из-за контакта с больным коронавирусом, сообщила РБК член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Его посадили в пятницу, всего карантин будет продолжаться две недели», — сказала она.

По словам Меркачевой, сотрудники СИЗО «Лефортово» не уточнили, когда и при каких обстоятельствах Сафронов контактировал с заболевшим, но сообщили, что на десятый день карантина ему сделают тест на COVID-19.

«Мы недавно узнали, что его поместили на карантин. Сегодня собираемся навестить его в «Лефортово» и узнать детали», — сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.