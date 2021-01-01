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Общество ,  
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Пассажира рейса из Екатеринбурга в Москву высадили за отказ надеть маску

Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

В Екатеринбурге пассажира, вылетавшего в Москву, сняли с рейса за отказ надевать маску. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе аэропорта «Кольцово» пояснили РБК, что такое решение принял командир самолета. «С рейса DP-406 Екатеринбург — Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа», — сообщили в пресс-службе. В результате инцидента вылет был задержан более чем на час.

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Фото:Максим Анкин / РИА Новости

Местному изданию E1 один из пассажиров сообщил, что маску отказывалась надеть беременная женщина.

В середине ноября в Санкт-Петербурге мужчину убили после его просьбы в маршрутке надеть маску. Погибшим оказался 53-летний житель города Мурино в Ленобласти, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Позднее сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в убийстве — 40-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он, по версии полиции, непосредственно нанес ножевое ранение погибшему.

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