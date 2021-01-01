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В Петербурге мужчину убили после его просьбы в маршрутке надеть маску

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство 53-летнего мужчины, который получил смертельное ранение из-за просьбы в маршрутке надеть маску. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Труп с ножевыми ранениями обнаружили 17 ноября на Индустриальном проспекте, 10 в Санкт-Петербурге. По данным полиции, у мужчины возник конфликт с пассажирами в маршрутке из-за просьбы надеть маску. Словесная перепалка переросла в драку, которая продолжилась на улице. В результате которой подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался.

Погибшим оказался оказался 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), позднее были найдены причастные к преступлению.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

«18 ноября задержаны двое уроженцев Оренбургской области — 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он, по версии полиции, непосредственно нанес ножевое ранение погибшему и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

«Масочный режим» был введен в Петербурге с 12 мая постановлением губернатора. В соответствии с документом, появление в общественных местах без маски и перчаток карается штрафом в размере до 30 тыс. руб. 1 июня «масочный режим» стал носить рекомендательный характер. В конце сентября ношение защитных масок в транспорте вновь стало обязательным.

С 28 октября в России вступила в силу рекомендация Роспотребнадзора ужесточить контроль масочного режима.

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