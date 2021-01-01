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Общество ,  
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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Фото: Taha Koçak / Flickr
Фото: Taha Koçak / Flickr

В Турции в городе Элязыге в Восточной Анатолии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

«Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Элязыге в 09:37», — говорится в сообщении (время совпадает с московским).

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу уточнил, что землетрясение произошло на глубине 15,94 км. Разрушений и пострадавших нет.

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Фото:Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

5 декабря Управление по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало землетрясение магнитудой 5,2 около Антальи. Мэр города Мухиттин Бечек сообщал, что разрушений не было.

В конце октября в результате подземных толчков магнитудой 6,6 на глубине 16,5 км в Эгейском море пострадал турецкий город Измир. Власти сообщали о 114 жертвах стихии, в городе были разрушены 17 зданий.

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