На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Фото: Taha Koçak / Flickr

В Турции в городе Элязыге в Восточной Анатолии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

«Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Элязыге в 09:37», — говорится в сообщении (время совпадает с московским).

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу уточнил, что землетрясение произошло на глубине 15,94 км. Разрушений и пострадавших нет.

5 декабря Управление по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало землетрясение магнитудой 5,2 около Антальи. Мэр города Мухиттин Бечек сообщал, что разрушений не было.