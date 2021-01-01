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Рядом с турецкой Антальей произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции около города Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) в Twitter.

«Землетрясение силой 5,2 произошло в Средиземном море в районе Газипаша в Анталье», — говорится в сообщении ведомства.

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Мэр Антальи Мухиттин Бечек заявил, что в результате землетрясения никто не пострадал. По его словам, сообщений о разрушениях к нему также не поступало.

Ранее, 30 октября, в Эгейском море были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6 на глубине 16,5 км. В результате землетрясения больше всего пострадал турецкий город Измир. Согласно данным властей, из-за стихии погибли 114 человек, пострадали 1035, также были разрушены 17 зданий.

Турция землетрясение Анталья
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