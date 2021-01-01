На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9

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В Италии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Национальная сейсмическая служба (INGV Terremoti).

«Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано Национальной сейсмической сетью в 16:59 сегодня, 17 декабря», — говорится в сообщении.

По их данным, эпицентр был в провинции Милан, в 4 км от Перо и 6 км к западу от Милана, на глубине 56 км. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В INGV Terremoti пояснили, что с 1985 по 2020 год в регионе произошло девять землетрясений с магнитудой, равной или превышающей 3,0, и около 100 землетрясений с магнитудой, равной или превышающей 2,0, в радиусе 50 км вокруг Милана.