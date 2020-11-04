Число погибших при землетрясении в Турции превысило 110 человек

Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 114 человек. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«114 наших граждан погибли. Из 1035 пострадавших 898 выписаны, 137 граждан до сих пор проходят лечение», — говорится в сообщении агентства.

В результате стихии в Измире было разрушено 17 зданий. Поисково-спасательные работы завершены в 15 зданиях, завалы еще двух продолжают разбирать. Всего в спасательных мероприятиях принимают участие 7880 сотрудников службы спасения.

30 октября в Эгейском море произошли подземные толчки магнитудой 6,6 на глубине 16,5 км. Больше всего разрушений пришлось на город Измир. Также стихия затронула греческий остров Самос.