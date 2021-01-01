С невыездных россиян-должников взыскали ₽36 млрд

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С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в ФССП сообщили, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и составило на 1 ноября 4,1 млн человек.

По данным приставов, с января по октябрь 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Приставы могут запретить гражданину выезжать за границу при долге от 30 тыс. руб. По некоторым видам задолженности этот порог составляет 10 тыс. руб.