С невыездных россиян-должников взыскали ₽36 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Чемезов допустил создание легкого истребителя пятого поколения на экспорт Технологии и медиа, 09:00 Чемезов признал проблемы с разработкой батарей для экзоскелетов военных Технологии и медиа, 09:00 СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни Общество, 08:44 Аналитики заявили о провале программы импортозамещения продуктов Экономика, 08:35 ВГТРК стала лидером среди вещателей по всей стране Технологии и медиа, 08:30 Как предсказать заинтересованность инвесторов в стартапе РБК и Сбер500, 08:29 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 декабря Общество, 08:22 С невыездных россиян-должников взыскали ₽36 млрд Общество, 08:11 Посольство отреагировало на «минирование» лайнера «Аэрофлота» в Нью-Йорке Общество, 07:50 Рост гражданской активности, транспортировка вакцины. Главные новости РБК Общество, 07:50 Космос — новый черный: почему инвесторов потянуло к звездам Pro, 07:50 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 07:44 Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники Общество, 07:19 Врач назвал маскирующий другие болезни под COVID-19 симптом Общество, 07:06
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Общество ,  
0 

С невыездных россиян-должников взыскали ₽36 млрд

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в ФССП сообщили, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и составило на 1 ноября 4,1 млн человек.

По данным приставов, с января по октябрь 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Приставы могут запретить гражданину выезжать за границу при долге от 30 тыс. руб. По некоторым видам задолженности этот порог составляет 10 тыс. руб.

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В июле ФССП запустила на портале государственных услуг сервис, предоставляющий гражданам информацию об исполнительном производстве. Согласно ноябрьскому постановлению правительства, оповещения о начале производства зарегистрированные на портале «Госуслуги» россияне будут получать автоматически.

Предполагается, что это упростит информирование граждан, которым необходимо погасить долги, а оперативное уведомление об исполнительном производстве позволит избежать негативных последствий, например дополнительных взысканий или ограничения выезда за рубеж.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
долг невыездные ФСПП
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год
Общество
Портал «Госуслуги» начнет автоматически извещать пользователей о долгах
Общество
В Госдуму внесли продлевающий отсрочку по долгам бизнеса проект
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter