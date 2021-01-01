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Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«Девять человек пострадали, трое очень тяжелых, шесть тяжелых», — отметили в ведомстве.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону сообщали о семи пострадавших и одном погибшем в аварии.

По данным ГУ МВД, грузовик DAF и рейсовый автобус ПАЗ столкнулись в субботу утром на 108-м км автодороги Р-256 В Новосибирской области. Водитель автобуса скончался на месте. Шестерых пассажиров автобуса и водителя грузового автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Момент аварии с автобусом под Рязанью. Видео
Общество

В ГУ МВД сообщили, что в автобусе, по предварительной информации, находилось менее 15 человек.

В региональном главке МЧС сообщили, что автобус следовал из села Ярково в город Черепаново, когда столкнулся с бензовозом КАМАЗ. На место ДТП для ликвидации последствий аварии прибыли 24 человека и девять единиц техники.

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Накануне четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области, где перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. По версии полиции, водитель автобуса мог уснуть за рулем, что и привело к аварии.

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