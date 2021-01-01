Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«Девять человек пострадали, трое очень тяжелых, шесть тяжелых», — отметили в ведомстве.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону сообщали о семи пострадавших и одном погибшем в аварии.

По данным ГУ МВД, грузовик DAF и рейсовый автобус ПАЗ столкнулись в субботу утром на 108-м км автодороги Р-256 В Новосибирской области. Водитель автобуса скончался на месте. Шестерых пассажиров автобуса и водителя грузового автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести.