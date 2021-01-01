В полиции назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области

Фото: Управление МВД России по Рязанской области

Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, куда направлялся автобус.

«По той информации, которая есть у наших сотрудников, одна из версий — водитель уснул за рулем», — сказали в ведомстве.

Управление МВД России по Рязанской области сообщило, что, по предварительной информации, 32-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

О том, что водитель автобуса уснул за рулем, также рассказал ТАСС вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. По его словам, дорога на месте ДТП была обработана. «Но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», — сказал он. Вице-губернатор отметил, что окончательно причину аварии установит следствие.