Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

В Рязанской области на 247-м км трассы Р-22 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград. В результате ДТП погибли четыре человека, 15 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По словам руководителя Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших есть пятеро детей, передает «РИА Новости».

«Из детей двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии», — сказал он.

Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек.