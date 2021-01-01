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25 дек, 12:36
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Момент аварии с автобусом под Рязанью. Видео
Ночью в Рязанской области перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. В результате погибли четыре человека, включая водителя. Еще 13 человек пострадали
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