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Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госстратегию борьбы с ВИЧ-инфекцией в стране до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Стратегия должна обеспечить преемственность задач, направленных на прекращение формирования новых случаев ВИЧ-инфекции, а также на повышение качестве и продолжительности жизни лиц с ВИЧ-инфекцией», — говорится в документе.

К 2030 году вирус иммунодефицита человека должен перестать быть угрозой общественному здоровью в России.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Министерство здравоохранения совместно с заинтересованными органами федеральной власти должны не позднее чем через шесть месяцев представить правительствую план мероприятий, которые помогут реализовать поставленные задачи.

Властям регионов рекомендовано утвердить местные программы противодействия ВИЧ до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.

В рамках госстратегии в России, среди прочих целей, должна повыситься информированность населения о заболевании. Кроме того, следует препятствовать дискриминации и стигматизации людей с ВИЧ.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Власти будут работать над расширением охвата антивирусной терапии среди больных ВИЧ и снижением риска передачи инфекции от матери к ребенку. Инфицированным и их семьям, как указано в стратегии, необходимо предоставлять социальную поддержку. Нужно также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.

Предполагается совершенствование эпидемиологического мониторинга, повышение материального и кадрового обеспечения медучреждений, где помогают пациентам с иммунодефицитом.

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Фото:Eduardo Verdugo / AP

Как отмечается в документе, за последнее время ситуация с распространением ВИЧ в России улучшилась. Так, в 2017 году выявили 85,8 тыс. новых больных с ВИЧ-инфекции, а в 2019 году их зарегистрировали 80,1 тыс.

Выросло количество людей, проходящих тестирование на ВИЧ. За прошлый год обследовались около 42 млн человек (28,5% населения России). Вслед за этим за последние три года увеличилось и число людей, у которых ВИЧ обнаружили на ранних стадиях.

В апреле по предварительным данным Роспотребнадзора стало известно, что ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России — чаще россияне заражались только кишечными инфекциями, ОРВИ и вирусными пневмониями. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, на конец 2019 года число инфицированных ВИЧ в России составляло 1,06 млн человек. В 13 регионах доля зараженных превышала 1% населения.

ВИЧ Михаил Мишустин правительство
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