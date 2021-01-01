Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года

Властям регионов рекомендовано утвердить местные программы противодействия ВИЧ до 2030 года с учетом пандемии коронавируса.

В рамках госстратегии в России, среди прочих целей, должна повыситься информированность населения о заболевании. Кроме того, следует препятствовать дискриминации и стигматизации людей с ВИЧ.

Власти будут работать над расширением охвата антивирусной терапии среди больных ВИЧ и снижением риска передачи инфекции от матери к ребенку. Инфицированным и их семьям, как указано в стратегии, необходимо предоставлять социальную поддержку. Нужно также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.

Предполагается совершенствование эпидемиологического мониторинга, повышение материального и кадрового обеспечения медучреждений, где помогают пациентам с иммунодефицитом.

Как отмечается в документе, за последнее время ситуация с распространением ВИЧ в России улучшилась. Так, в 2017 году выявили 85,8 тыс. новых больных с ВИЧ-инфекции, а в 2019 году их зарегистрировали 80,1 тыс.

Выросло количество людей, проходящих тестирование на ВИЧ. За прошлый год обследовались около 42 млн человек (28,5% населения России). Вслед за этим за последние три года увеличилось и число людей, у которых ВИЧ обнаружили на ранних стадиях.

В апреле по предварительным данным Роспотребнадзора стало известно, что ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России — чаще россияне заражались только кишечными инфекциями, ОРВИ и вирусными пневмониями. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, на конец 2019 года число инфицированных ВИЧ в России составляло 1,06 млн человек. В 13 регионах доля зараженных превышала 1% населения.