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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые предупредили о росте смертей от ВИЧ и туберкулеза из-за COVID-19

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона пришла к выводу, что из-за нагрузки на систему здравоохранения в ближайшие пять лет на 10% вырастет число смертей от ВИЧ, на 20% — от туберкулеза и на 36% — от малярии
Фото: Eduardo Verdugo / AP
Фото: Eduardo Verdugo / AP

Из-за пандемии коронавируса в бедных и развивающихся странах в следующие пять лет увеличится количество смертей людей с малярией, ВИЧ и туберкулезом, говорится в исследовании группы ученых Университетского колледжа Лондона, опубликованном в журнале The Lancet.

Ученые пришли к выводу, что количество смертей от этих заболеваний вырастет из-за нагрузки на систему здравоохранения во время пандемии. В исследовании рассматривалось несколько сценариев — от полного отказа властей предпринимать меры для борьбы с COVID-19 до введения серьезных ограничений.

В самом негативном сценарии количество умерших от ВИЧ вырастет на 10% по сравнению с ситуаций без пандемии, поскольку часть этой группы людей будет вынуждена прервать антиретровирусную терапию. Увеличение смертности от туберкулеза связано со снижением диагностики и сворачиванием лечения заболевших. При нагрузке на систему здравоохранения количество умерших от заболевания вырастет на 20%. От малярии при худшем сценарии в ближайшие пять лет умрут на 36% больше зараженных, чем в ситуации без пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Исследователи считают, что в условиях распространения коронавируса первоочередной задачей должно стать поддержание непрерывности программ по лечению ВИЧ, туберкулеза и малярии. «Наши результаты подчеркивают чрезвычайно сложные решения, стоящие перед политиками. Хорошо управляемые, долгосрочные меры могут предотвратить большинство смертей благодаря предотвращению пандемии COVID-19; однако, если вмешательства [в работу системы здравоохранения] не будут хорошо организованы, они могут привести к значительному росту смертности от других причин», — говорится в исследовании.

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Ранее The Sun со ссылкой на доклад Академии медицинских наук писала, что вторая волна коронавируса может привести к смерти более 120 тыс. госпитализированных. Исследователи прогнозируют, что пик по смертям и госпитализациям придется на январь и февраль, когда британская система здравоохранения и так переживает большую нагрузку. Такой прогноз представили при условии, что к этому моменту все еще не будет существовать вакцины и лекарства от коронавируса. В число потенциальных жертв при второй волне ученые также не включали умерших в домах престарелых.

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом во всем мире превышает 13 млн человек, более 573 тыс. человек умерли.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, ВИЧ, туберкулез
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